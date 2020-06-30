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30 Haziran 2020, Salı
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Burak'ı 'a getirecek

Burak'ı Galatasaray'a getirecek

menajer , 'da transferin gözdesi 'a götürmek için kolları sıvadı.

menajer , 'da transferin gözdesi 'a götürmek için kolları sıvadı. ve 'un ısrarla istediği 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Ergezen'in Burak'la konuşarak Galatasaray'a giderse futbolunu geliştirebileceğini söylediği bildirildi.
  1. 30.6.2020
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