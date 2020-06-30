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30 Haziran 2020, Salı
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Yeni Ozan bulundu

Yeni Ozan bulundu

Başakşehır maçında 'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan tam not aldı. 'ı Türk futboluna kazandıran , karşısında da sakatlanan Lemina'nın yerine 52. dakikada Emin Bayram'ı sahaya sürdü.

Başakşehır maçında 'nın sakatlanmasının ardından oyuna dahil olan tam not aldı. 'ı Türk futboluna kazandıran , karşısında da sakatlanan Lemina'nın yerine 52. dakikada Emin Bayram'ı sahaya sürdü. 17 yaşındaki stoper, 32 kez topla buluştu. Attığı 26 pasta yüzde 80.8'lik isabet sağladı. 90 dakika oynayan Donk'la beraber 4 kezle en fazla hava topu alan isim oldu. 2 top çaldı. 2 top kaptı. 1 uzaklaştırma yaptı. 1 de şut engelledi.
  1. 30.6.2020
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