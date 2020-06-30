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30 Haziran 2020, Salı
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Terim rekoru egale edebilir

Terim rekoru egale edebilir

Lıgde 5 maçtır kazanamayan bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçta yaşamıştı.

Lıgde 5 maçtır kazanamayan bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasretini en son Kasım 2003-Ocak 2004 arasında 6 maçta yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar haftaya sahasında 'u da yenemezse Terim rekorunu egale edecek.
  1. 30.6.2020
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