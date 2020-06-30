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30 Haziran 2020, Salı
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Son şanslarını kullanamadılar

Son şanslarını kullanamadılar

Fatıh , karşısında 79. dakikada Ömer ve Linnes'in yerine ile 'i oyuna aldı. İki oyuncu uzatmalarla beraber 18 dakika sahada kaldılar.

Fatıh , karşısında 79. dakikada Ömer ve Linnes'in yerine ile 'i oyuna aldı. İki oyuncu uzatmalarla beraber 18 dakika sahada kaldılar. Bu süreçte Şener 1 hava topu kazandı, 1 uzaklaştırma yaptı. 2 ortası da boşa gitti. Taylan ise sadece 1 top çaldı. Tecrübeli teknik adam da maçtan sonra, "Çoklu değişiklikler işimize yaramadı" diyerek hayal kırıklığını ortaya koydu.
  1. 30.6.2020
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