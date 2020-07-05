Fatih Terim'den Trabzonspor'a övgü! "Başarılı işler yaptılar" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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'den 'a övgü! "Başarılı işler yaptılar"

Fatih Terim'den Trabzonspor'a övgü! "Başarılı işler yaptılar"

'in 30. haftasında 'u konuk eden 'da , maç öncesi yaptığı açıklamalarda bordo-mavili ekibe övgüde bulundu.

Teknik Direktörü , 'in 30. haftasında oynanan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un zor bir rakip olduğunu ancak takımına güvendiğini ifade eden Fatih Terim, "Trabzonspor bu sezon çok başarılı işler yaptı, kolay bir maç olmayacak; Trabzon'daki maç da kolay olmamıştı. Kritik bir maç ancak bizim ne yapacağımız önemli. Sakatlıklarımız, cezalarımız bizim gerçeğimiz; maçınma oranla da bir eksiğiz. Onyekuru gitti ve bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Son iki sezonu 4 kupayla tamamlayan kendilerine sonsuz inanan bir takımım var. Kendilerine inanıyorum, güveniyorum ve kalan haftalarda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"ONYEKURU'NUN GİDİŞİ SÜRPRİZ OLDU"

Monaco'nun geri çağırması nedeniyle takımdan ayrılan Henry Onyekuru'yla ilgili de konuşan Terim, "Onyekuru'nun gidişi sürpriz oldu, futbol dinamik bir oyun ve saatler içerisinde her şey değişebiliyor. Onyekuru'nun gidişi de öyle... Galatasaray olarak ayrılıkların da en güzel şekilde olmasına özen gösteriyoruz. Onyekuru bizim evladımız gibidir ve Galatasaray'a yakışır şekilde kendisini uğurladık. Onyekuru gitmeseydi iyiydi ancak gittikten sonra da konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 21:09
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