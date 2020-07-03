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03 Temmuz 2020, Cuma
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Falcao’nun peşinde

Falcao’nun peşinde

Son dönemde adı sıkça ile anılan için sürpriz bir iddia geldi. basını, ciddi bir bütçe ayıran 'nın Kolombiyalı futbolcuyu istediğini ve ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Son dönemde adı sıkça ile anılan için sürpriz bir iddia geldi. basını, ciddi bir bütçe ayıran 'nın Kolombiyalı futbolcuyu istediğini ve ile görüşmelere başladığını duyurdu. 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Falcao'nun da onay vermesi halinde resmi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.
  1. 3.7.2020
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