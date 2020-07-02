Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

Sabah Spor köşe yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'deki zirve yarışını değerlendirdi. Çakar, köşe yazısında, "Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! F.Bahçe bu sene hakem hatalarından en fazla canı yanan takım. Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada." dedi. İşte o yazı...
2 Temmuz 2020 Perşembe 10:58
Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

Fatih Terim, "Organize ve profesyonelce başlayıp ZORLU geçen bir sezonu, adalet arayarak bitiriyoruz" diye bir mesaj paylaştı. Hoca 'adalet' mesajı veriyor ancak bir taraftan da 5 maçtır kazanamayan bir takım var. Bu durumu sadece hakeme bağlamak doğru mu?

Terim, tartışmasız Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü ama çifte standart, algı yönetimi, menfaatçilik konusunda da yine zirvede. İnsan biraz utanır. 9 kere geldin, 8 şampiyonluk yaşadın. Geçen yıl Rize'de Türk hakemliğinin 11 Eylül'ü diye tanımladığım bir operasyonla şampiyon oldun.

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Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

O zamanlar adalet vardı, yine onun deyimiyle hakemler namusluydu ama bu sene başarısız olduğunda abuk subuk konuşuyorsun. Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu! F.Bahçe bu sene hakem hatalarından en fazla canı yanan takım. Üstelik son 5 maçta 1 galibiyet bile alamamış G.Saray var ortada.

Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

Geçen sene Diagne'yi 14 milyon Euro'ya aldırttın, sonra nasıl elden çıkarırız diye kara kara düşündünüz. Bu sene bitik Falcao'yu aldırdın, şimdi de ondan nasıl kurtuluruz diye düşünüyorsun.

Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

Terim başarılı olduğunda herkes namuslu, adalet yüzde 100 var, hakemler süper, ama Terim başarısız olduğunda suç onda değil ya Zorlu'da ya da adaletsizlikte.

Ahmet Çakar: Ne 'Zorlu'su be Fatih hoca ne zorlusu!

Bunu belki bazı camialara yedirebilirsin ama artık Türk milleti ve spor kamuoyu böylesine algı yönetimlerini yemiyor.

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