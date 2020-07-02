Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından sarı kırmızılılar, şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Cimbom, transferde gaza bastı. Lemina'nın yerine arayışlara başlayan Aslan'ın gündemine bomba bir isim geldi. Aslan, Terim'in dikkatini çeken Beşiktaşlı yıldız için devreye girecek. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri