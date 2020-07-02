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Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından sarı kırmızılılar, şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Cimbom, transferde gaza bastı. Lemina'nın yerine arayışlara başlayan Aslan'ın gündemine bomba bir isim geldi. Aslan, Terim'in dikkatini çeken Beşiktaşlı yıldız için devreye girecek. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
2 Temmuz 2020 Perşembe 09:35
Güncelleme: 02.07.2020 10:16
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Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.
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Fakat önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.
Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferlerini düşünüyor.
Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak isterken, gündeme bomba bir isim geldi.
Lemina'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da menajerinin gündeme getirdiği Muhammed Elneny ismi Terim'in dikkatini çekti.