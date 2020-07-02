Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü salgını sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından sarı kırmızılılar, şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Cimbom, transferde gaza bastı. Lemina'nın yerine arayışlara başlayan Aslan'ın gündemine bomba bir isim geldi. Aslan, Terim'in dikkatini çeken Beşiktaşlı yıldız için devreye girecek. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri

2 Temmuz 2020 Perşembe 09:35 Güncelleme: 02.07.2020 10:16
Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.

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Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Fakat önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.

Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferlerini düşünüyor.

Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak isterken, gündeme bomba bir isim geldi.

Transfer bombası patlıyor! Beşiktaşlı yıldız Galatasaray'a

Lemina'nın yerine arayışlara başlayan Galatasaray'da menajerinin gündeme getirdiği Muhammed Elneny ismi Terim'in dikkatini çekti.

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