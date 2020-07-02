Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

Bir süredir Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Youcef Belaili ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını sarı-kırmızılı takımla alakalı sıcak gelişmeyi duyururken, Cezayirli oyuncunun sosyal medya paylaşımı dikkatlerden kaçmadı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

2 Temmuz 2020 Perşembe 08:45 Güncelleme: 02.07.2020 08:46
Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray gündemine Cezayirli futbolcu Youcef Belaili'yi almıştı.

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Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapan yıldız futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

Fransız basınından Foot Mercato, Galatasaray'ın oyuncuya ilk teklifini yaptığını duyurdu.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

28 yaşındaki kanat oyuncusunun da kulübü 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa'ya dönmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'ın teklifini duyurdular! Belaili'nin paylaşımı dikkat çekti

Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imzasını atarak transfer dedikodularını alevlendirdi.

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