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03 Temmuz 2020, Cuma
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’e kapılar açık

Caner Erkin’e kapılar açık

Daha önce Caner'in transferini düşünmeyen Saracchi'nin pandemi arasından sonra gösterdiği performans yüzünden sol bek mevkiine bir takviye düşünmeye başladı.

Daha önce Caner'in transferini düşünmeyen Saracchi'nin pandemi arasından sonra gösterdiği performans yüzünden sol bek mevkiine bir takviye düşünmeye başladı. 'le ilk temasın kurulduğu öğrenildi.
  1. 3.7.2020
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