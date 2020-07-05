Babel'den flaş itiraf! "Kariyer bitirici transferdi!"

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, New York Times muhabiri Rory Smith'e verdiği röportajda çarpıcı sözler sarf etti. Özel yaşamı ve kariyeriyle ilgili flaş itiraflarda bulunan Babel'in röportajlarından satır başları şu şekilde:

Zenginlikle ilgili yaptığı paylaşımla Hollanda'da tepki toplayan Ryan Babel, "Evet, biraz eleştiriler oldu o dönemde. Ben MySpace ve Facebook ile büyüdüm ama Twitter tamamen farklı ve çok dinamik. Bazı insanlar, gizli kalmaya devam ediyor. Ancak, burada kendini daha fazla ifade edebiliyorsun. Bu tamamen yeni bir durum" dedi.

"SÜREKLİ GERİYE GİDİYORDUM"

Liverpool'dan Hoffenheim'a transferi sorulan Babel, "Kalbimle verdiğim bir karar değildi" derken, Kasımpaşa dönemi için ise "O yıllarda kariyerim sürekli olarak geriye gidiyordu" ifadesini kullandı.

"KARİYER BİTİRİCİ TRANSFERDİ"

Babel, 2015'te Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Ain'e transferiyle ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

Tipik bir kariyer bitirici transferdi. Tamamen farklı bir kültürü yaşadım. Ancak, dürüst olmak gerekirse finansal açıdan fırsatlar etkili oldu. Futbola bir iş olarak bakıyorum. Kararlarımın bu açıdan beni mutlu etmesini istedim.

"ANKSİYETE KRİZLERİ YAŞADIM"

BAE, gerçek bir futbol iklimine bile sahip değildi. O dönemde anksiyete krizlere yaşadım ve bu krizler beni gerçekten bitiriyordu."