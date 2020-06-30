Resmi açıklama geldi! Ryan Babel Galatasaray'a...
Galatasaray'da son dakika Ryan Babel haberi... Ara transfer sezonunda Ajax'a kiralanan Hollandalı yıldızın, geri döneceği duyuruldu.
Sezon başında Fulham'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Ryan Babel, ara transfer döneminde Ajax'a kiralık gönderilmişti.
Hollandalı futbolcunun Ajax'taki sözleşmesi sona erdi ve sarı kırmızılılara geri gönderildiği açıklandı.
Ryan Babel'in ayrılığına ilişkin yapılan paylaşım şu şekilde oldu;
Ryan babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynamıştı. Hollanda Ligi'nde ise 5 maça çıkan Babel gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 13:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Resmi açıklama geldi! Ryan Babel Galatasaray'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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