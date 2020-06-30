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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı dönüyor

Resmi açıklama geldi! 'a...

Resmi açıklama geldi! Ryan Babel Galatasaray'a...

'da son dakika haberi... Ara transfer sezonunda Ajax'a kiralanan Hollandalı yıldızın, geri döneceği duyuruldu.

Sezon başında Fulham'dan ayrılarak 'ın yolunu tutan , ara transfer döneminde Ajax'a kiralık gönderilmişti.

Hollandalı futbolcunun Ajax'taki sözleşmesi sona erdi ve sarı kırmızılılara geri gönderildiği açıklandı.

Ryan Babel'in ayrılığına ilişkin yapılan paylaşım şu şekilde oldu;

Ryan babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynamıştı. Hollanda Ligi'nde ise 5 maça çıkan Babel gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 13:06
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