Resmi açıklama geldi! Ryan Babel Galatasaray'a...

Sezon başında Fulham'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Ryan Babel, ara transfer döneminde Ajax'a kiralık gönderilmişti.

Hollandalı futbolcunun Ajax'taki sözleşmesi sona erdi ve sarı kırmızılılara geri gönderildiği açıklandı.

Ryan Babel'in ayrılığına ilişkin yapılan paylaşım şu şekilde oldu;

Ryan babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynamıştı. Hollanda Ligi'nde ise 5 maça çıkan Babel gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.