Emre Mor Galatasaray'da devam etmek istiyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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'da devam etmek istiyor!

Emre Mor Galatasaray'da devam etmek istiyor!

Sezonun ilk bölümünde forması giyen fakat beklentileri karşılayamadan takımdan gönderilen , yeni sezonda Galatasaray forması giymek istiyor.

'ın sezon başında 'dan kiraladığı ancak beklentilerin çok altında kalan ve geri gönderilen geri dönmek istiyor.
'ta kadro dışı bırakılan ve en son 15 Şubat'ta maça çıkan Emre Mor, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini iletti.

EMRE MOR, GALATASARAY'I İSTİYOR
Emre Mor'un Olympiakos ve Celta Vigo'daki durumunu yakından takip eden İspanyol haber siteleri de Emre Mor'a dayandırarak verdiği haberlerinde, "Emre Mor, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı ve şu anda Yunanistan'da da değil. Emre'nin öncelikli planı yeniden Galatasaray'a dönmek ancak Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti, Emre'yi takımda görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 12:34
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