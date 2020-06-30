Emre Mor Galatasaray'da devam etmek istiyor!
Sezonun ilk bölümünde Galatasaray forması giyen fakat beklentileri karşılayamadan takımdan gönderilen Emre Mor, yeni sezonda Galatasaray forması giymek istiyor.
Olympiakos'ta kadro dışı bırakılan ve en son 15 Şubat'ta maça çıkan Emre Mor, Celta Vigo ile yaptığı görüşmelerde kendisine bonservis kolaylığı sağlanmasını ve kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini iletti.
EMRE MOR, GALATASARAY'I İSTİYOR
Emre Mor'un Olympiakos ve Celta Vigo'daki durumunu yakından takip eden İspanyol haber siteleri de Emre Mor'a dayandırarak verdiği haberlerinde, "Emre Mor, Olympiakos'ta kadro dışı kaldı ve şu anda Yunanistan'da da değil. Emre'nin öncelikli planı yeniden Galatasaray'a dönmek ancak Galatasaray Yönetimi ve teknik heyeti, Emre'yi takımda görmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 12:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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