Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Süper Lig'de 30. haftaya yaklaşılırken, 4 büyükler başta olmak üzere tüm kulüplerde transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray transferde oldukça hareketli bir görüntü sergilerken, iki ezeli rakip Mert Hakan'ın ardından bir isim için daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

30 Haziran 2020 Salı 16:21 Güncelleme: 30.06.2020 16:40
Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Süper Lig'de bitime 5 haftadan az bir süre kala, ekipler gelecek sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda.

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Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda oldukça zor günler geçiren Süper Lig ekipleri, transfer hamlelerini dikkatli bir şekilde atmayı planlarken özellikle düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yöneliyor.

Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Özellikle bu sezon kupadan da elenmesiyle herhangi bir hedefi kalmayan Fenerbahçe ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray, önümüzdeki sezon için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Daha önce de çok kez transferde aynı isim yarışan iki ezeli rakip bu kez Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir isim için bir kez daha karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'

Bu isim daha önce adı Beşiktaş ile de anılmış olan 24 yaşındaki Ganalı oyuncu Nana Ampomah...

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