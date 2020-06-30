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Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'
Süper Lig'de 30. haftaya yaklaşılırken, 4 büyükler başta olmak üzere tüm kulüplerde transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray transferde oldukça hareketli bir görüntü sergilerken, iki ezeli rakip Mert Hakan'ın ardından bir isim için daha karşı karşıya geldi. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
30 Haziran 2020 Salı 16:21
Güncelleme: 30.06.2020 16:40
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Süper Lig'de bitime 5 haftadan az bir süre kala, ekipler gelecek sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda.
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Corona virüsü pandemisi nedeniyle ekonomik anlamda oldukça zor günler geçiren Süper Lig ekipleri, transfer hamlelerini dikkatli bir şekilde atmayı planlarken özellikle düşük maliyetli ve bonservissiz isimlere yöneliyor.
Özellikle bu sezon kupadan da elenmesiyle herhangi bir hedefi kalmayan Fenerbahçe ve son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük yara alan Galatasaray, önümüzdeki sezon için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Daha önce de çok kez transferde aynı isim yarışan iki ezeli rakip bu kez Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir isim için bir kez daha karşı karşıya geldi.
Bu isim daha önce adı Beşiktaş ile de anılmış olan 24 yaşındaki Ganalı oyuncu Nana Ampomah...