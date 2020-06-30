Fatih Terim'den flaş karar! 14 isim...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, üst üste alınan kötü sonuçlar ve sakatlıklar sonucunda zirveden uzaklaştı. Gelecek sezon için ise şimdiden hazırlıklara başlayan Fatih Terim ve ekibi, takımı baştan aşağı değiştirme kararı aldı. İşte Terim'in raporu ve ayrılacak isimler... | Son dakika Galatasaray haberleri
30 Haziran 2020 Salı 11:21
Güncelleme: 30.06.2020 11:21
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Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen sarı kırmızılılar; sağ bek, orta saha, kanat ve forvet transferlerini düşünüyor.
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Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını, gelişmeleri sekteye uğratırken planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon Euro'luk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.
Sarı kırmızılılar sadece gönderilecek isimlerle yaklaşık 150 milyon TL'lik maaş yükünden kurtulacak. İşte Galatasaray'ın nakite çevirebileceği opsiyonlar, ayrılması muhtemel isimler;
Galatasaray'da ilk ayrılık Florin Andone ile oldu. Aslan, Rize'de ağır bir sakatlık daha yaşayan Rumen forvetle yolları ayırdı. Andone'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3.2 milyon Euro'ydu...
JIMMY DURMAZ
Sezon başındaki transfer sürprizlerinden olan Jimmy Durmaz, teknik direktör Fatih Terim'in alternatifleri arasına dahi giremedi. Yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak.