Fatih Terim'den flaş karar! 14 isim...

Galatasaray'ın teknik ekibi scout ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak istiyor. Corona virüsü salgını, gelişmeleri sekteye uğratırken planların gerçekleşmesi için hem 60 milyon Euro'luk profesyonel futbolcu giderinin azaltılması hem de bazı oyuncu satışlarına ihtiyaç duyulacak.