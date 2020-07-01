En çok komisyonu Galatasaray ödedi

TFF, tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Kayıtlara göre Galatasaray, 3.4 milyon euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımı, 2.2 milyon euro Fenerbahçe takip etti. Tüm profesyonel liglerde ise 8.5 milyon menajerlik ücreti verildiği ifade edildi.