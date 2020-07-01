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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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En çok komisyonu ödedi

En çok komisyonu Galatasaray ödedi

, tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. göre , 3.4 milyon euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.

, tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. göre , 3.4 milyon euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımı, 2.2 milyon euro takip etti. Tüm profesyonel liglerde ise 8.5 milyon menajerlik ücreti verildiği ifade edildi.

  1. 1.7.2020
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