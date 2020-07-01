En çok komisyonu Galatasaray ödedi
TFF, tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Kayıtlara göre Galatasaray, 3.4 milyon euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti.
TFF, tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. Kayıtlara göre Galatasaray, 3.4 milyon euro'luk ödemeleriyle, en yüksek menajer harcaması yapan takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımı, 2.2 milyon euro Fenerbahçe takip etti. Tüm profesyonel liglerde ise 8.5 milyon menajerlik ücreti verildiği ifade edildi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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