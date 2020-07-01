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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkan işbaşı yaptı

Başkan işbaşı yaptı

Arka arkaya önemli operasyonlar geçiren ancak kısa sürede ayağa kalkmayı başaran Başkanı , dün kulüp binasına geldi ve yönetim kurulu toplantısına katılarak herkesi sevindirdi.

'ye konuşan ve artık kulübe daha sık geleceğini ifade eden Cengiz, "3 ağır operasyon geçirdim. Yönetimden hiç kopmadım. bizim namusumuzdur. Galatasaray asla durmaz, Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Taraftarımız ümidini yitirmesin" dedi.

  1. 1.7.2020
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