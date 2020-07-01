Başkan işbaşı yaptı
Arka arkaya önemli operasyonlar geçiren ancak kısa sürede ayağa kalkmayı başaran Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün kulüp binasına geldi ve yönetim kurulu toplantısına katılarak herkesi sevindirdi.
GS TV'ye konuşan ve artık kulübe daha sık geleceğini ifade eden Cengiz, "3 ağır operasyon geçirdim. Yönetimden hiç kopmadım. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray asla durmaz, Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Taraftarımız ümidini yitirmesin" dedi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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