Başkan işbaşı yaptı

GS TV'ye konuşan ve artık kulübe daha sık geleceğini ifade eden Cengiz, "3 ağır operasyon geçirdim. Yönetimden hiç kopmadım. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray asla durmaz, Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır. Taraftarımız ümidini yitirmesin" dedi.