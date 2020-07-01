Rizespor'dan Oğulcan tepkisi
Çaykur Rizespor'dan sözleşmesini feshederek arkadaşlarıyla vedalaşan ve Galatasaray ile söz kesen Oğulcan Çağlayan ile ilgili açıklama geldi.
Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır! Oğulcan'ın kaçmış olması zeki, çevik, ahlaklı söylemine aykırı bir davranıştır" ifadesini kullanmıştı. Rize, opsiyon tarihi geçmesine karşın Oğulcan'ın sözleşmesini uzatmış, ardından da oyuncudan tek taraflı fesih gelmişti.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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