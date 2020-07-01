Rizespor'dan Oğulcan tepkisi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Rizespor'dan Oğulcan tepkisi

Rizespor'dan Oğulcan tepkisi

Rizespor'dan Oğulcan tepkisi

'dan sözleşmesini feshederek arkadaşlarıyla vedalaşan ve ile söz kesen Oğulcan Çağlayan ile ilgili açıklama geldi.

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır! Oğulcan'ın kaçmış olması zeki, çevik, ahlaklı söylemine aykırı bir davranıştır" ifadesini kullanmıştı. Rize, opsiyon tarihi geçmesine karşın Oğulcan'ın sözleşmesini uzatmış, ardından da oyuncudan tek taraflı fesih gelmişti.

  1. 1.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rizespor'dan Oğulcan tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA