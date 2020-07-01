Rizespor'dan Oğulcan tepkisi

Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Cephede savaşırken, cepheyi terk edip kaçmıştır! Oğulcan'ın kaçmış olması zeki, çevik, ahlaklı söylemine aykırı bir davranıştır" ifadesini kullanmıştı. Rize, opsiyon tarihi geçmesine karşın Oğulcan'ın sözleşmesini uzatmış, ardından da oyuncudan tek taraflı fesih gelmişti.