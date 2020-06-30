Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü! İşte o paylaşım - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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'a geri döndü! İşte o paylaşım

Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü! İşte o paylaşım

'ın Ligi ekiplerinden 'e kiraladığı sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'ye döndü.

'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak 'ün yolunu tutan Senegalli futbolcunun kariyeri istediği gibi gitmemişti. Teknik direktörü ile sorunlar yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk posterinde resmine yer verilmedi. Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne 'ye geldi.

Senegalli santrforun Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 30.06.2020
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