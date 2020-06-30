Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü! İşte o paylaşım
Galatasaray'ın Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye döndü.
Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak Club Brugge'ün yolunu tutan Senegalli futbolcunun Belçika kariyeri istediği gibi gitmemişti. Teknik direktörü ile sorunlar yaşayan 28 yaşındaki futbolcunun şampiyonluk posterinde resmine yer verilmedi. Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Mbaye Diagne Türkiye'ye geldi.
Senegalli santrforun Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne Galatasaray'a geri döndü! İşte o paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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