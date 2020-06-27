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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Önce Seri Lemina belki

Önce Seri Lemina belki

Cimbom’un gelecek sezon planlarında Fildişili futbolcu Seri ilk sırada. Gabonlu yıldız Lemina ise sık sakatlandığı için karar sezon sonu verilecek.

Aslan, üst üste 2 sezon şampiyon olduktan sonra bu yıl zirveden uzak kalmıştı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. 'ın önceliğinin hep olduğu ifade ediliyordu ancak teknik direktör "Seri'yi alalım" dedi. Galatasaray, Championship'ten 'e çıkmak için uğraşan Fulham ile Fildişi Sahilli oyuncu için masaya oturacak. Aslan'ın 28 yaşındaki orta saha için 6 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi. çok konuşulan Mario Lemina için ise henüz bir girişim yok. Sık sakatlandığı için bonservisini almayı düşünmeyen Aslan, bir kez daha kiralama formülüne başvurabilir. Karar sezon bitiminde verilecek.
  1. 27.6.2020
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