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27 Haziran 2020, Cumartesi
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En uçta Onyekuru

En uçta Onyekuru

Falcao ve Andone sakat, Adem cezalı... Terim, ’e karşı forvette Nijeryalı yıldızına şans verecek. Hızından faydalanacak.

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada cephesinde sakat ve cezalar nedeniyle ciddi eksikler var. Sarı-kırmızılıların forvet hattında oynayacak kimse kalmadı. ve Florin Andone, mücadelesinde sakatlanmışlardı. de aynı maçta kırmızı kart görmüştü. , üç forvetinin birden forma giyemeyeceği haftada en uçta 'yu oynatacak. İmparator, öğrencilerinden Nijeryalı yıldızı, savunmasının arkasına kaçıracak paslar atmasını istedi. Deneyimli teknik adam,Henry Onyekuru'nun hızından faydalanacak sonuca gitmeyi planlıyor.
  1. 27.6.2020
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