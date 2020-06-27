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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Terim: Hazır ol Erencan

Terim: Hazır ol Erencan

Hücumdaki eksikler sebebiyle , genç 'ya "Hazır ol" talimatı verdi.

Hücumdaki eksikler sebebiyle , genç 'ya "Hazır ol" talimatı verdi. 17 yaşındaki genç forvet, G.Saray formasıyla 1 maça çıkmıştı.
  1. 27.6.2020
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