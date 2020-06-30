Okay Yokuşlu'ya İspanya'dan dev talip! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Milli yıldıza İspanya'dan dev talip! Galatasaray...

'ya 'dan dev talip! ...

Okay Yokuşlu'ya İspanya'dan dev talip! Galatasaray...

ekiplerinden , 'da forma giyen milli yıldız için girişimlerde bulunmuştu. 'nın dev takımlarından 'nın da Okay'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İspanyol spor basını, Kulübünün, 'da forma giyen milli futbolcu ile ilgilendiğini iddia etti.

'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun (Monchi lakaplı) döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı.

Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı.

'dan 2018 yazında 6 milyon avro karşılığında Celta Vigo'ya transfer olan ve 30 Haziran 2023'e kadar geçerli sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilerek, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi.

Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara cevap olarak, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü ve geleceğine daha sonra karar vereceğini söylemişti.

GALATASARAY DA İSTİYOR

ekiplerinden da Okay Yokuşlu'yla ilgilenen ekipler arasında yer alıyor.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 19:54
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