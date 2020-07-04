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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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müjdesi

Marcao müjdesi

Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarını sürdürdü. idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, maçının hazırlıklarını sürdürdü. idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. 3 Haziran'da sakatlandıktan sonra maça çıkamayan Brezilyalı stoperin ekibine karşı forma giyebileceği kaydedildi. Bu durum teknik heyeti memnun etti. Bugünkü idmanın ardından Cimbom kampa girecek.

  1. 4.7.2020
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