Galatasaraylı futbolcu Marcao: Takımımdaki yerimi almaya hazırım
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sakatlıktan çıkan Marcao sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız stoper yaptığı paylaşımda derbi maçına hazır olduğunun mesajını verdi.
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
- 05.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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