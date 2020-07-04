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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Sakatlıktan çıkan Marcao'dan mesaj!

Galatasaraylı futbolcu Marcao: Takımımdaki yerimi almaya hazırım

Galatasaraylı futbolcu Marcao: Takımımdaki yerimi almaya hazırım

'in 30. haftasında 'u konuk edecek olan 'da sakatlıktan çıkan Marcao sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız stoper yaptığı paylaşımda derbi maçına hazır olduğunun mesajını verdi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan sarı-kırmızılı futbolcu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum! Yarınki maçımıza tam olarak konsantre oldum ve hocam görev verirse takımımdaki yerimi almaya hazırım! Nazik sözleriniz ve desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı.



  1. 05.07.2020
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