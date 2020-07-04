Onyekuru Galatasaray'a veda etti! İşte o sözler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Onyekuru 'a veda etti! İşte o sözler

Onyekuru Galatasaray'a veda etti! İşte o sözler

'la olan kiralık sözleşmesi sona eren , takımdan ayrıldı. Nijeryalı yıldız hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren , kulübü Monaco'nun geri çağırması üzerine sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Genç yıldız hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Galatasaray'a veda etti.

İşte o paylaşım:

"İkinci dönemimde bana gösterilen sevgi için Galatasaray'a ne kadar teşekkür etsem az. Tekrar buluşana kadar hep kalbimde olacaksınız."

  1. 04.07.2020
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