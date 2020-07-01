Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! "Transfer görüşmesi başladı ve resmi teklif..."
Galatasaray'da son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresince yaşadığı mali zorlukları kazanacağı bonservis ücretleriyle en aza indirmek isteyen Cimbom'a müjde geliyor. Buna göre Radamel Falcao'nun, bir Dubai takımından transfer teklifi aldığı ve görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'a sezon sonunda Radamel Falcao müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.
Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü Al Wahda, görüşmelere başladı.
RESMİ TEKLİF YAPTILAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.
'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'
Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.
Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! "Transfer görüşmesi başladı ve resmi teklif..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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