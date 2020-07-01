Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! "Transfer görüşmesi başladı ve resmi teklif..." | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Galatasaray'a müjdesi! " görüşmesi başladı ve resmi teklif..."

Galatasaray'a Radamel Falcao müjdesi! "Transfer görüşmesi başladı ve resmi teklif..."

Galatasaray'da son dakika haberi... Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi süresince yaşadığı mali zorlukları kazanacağı bonservis ücretleriyle en aza indirmek isteyen Cimbom'a müjde geliyor. Buna göre 'nun, bir Dubai takımından teklifi aldığı ve görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'a sezon sonunda müjdesi gelebilir... Sarı kırmızılılar, ayrılığa onay verilmesi düşünülen Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Arabistan basınına yer alan habere göre Radamel Falcao ile Dubai kulübü , görüşmelere başladı.

RESMİ TEKLİF YAPTILAR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Al Wahda kulübünün yetkilileri, Kolombiyalı stara gelecek sezondan itibaren başlayacak şekilde resmi tekliflerini iletti.

'FALCAO BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'
Öte yandan Arap basını, Falcao için yapılan bu girişimi oldukça olumlu karşılarken, 'Falcao, transferde anlaşılması halinde Wahda'da çok büyük bir katkı sağlayacak çünkü hücum hattında ona ihtiyaç var' dedi. Öte yandan Falcao için 'Avrupa Ligi kaplanı' benzetmesi yapıldı.

Radamel Falcao, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 22 maça çıkarken 11 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

  1. 01.07.2020
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