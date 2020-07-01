Galatasaray'a dönmek istediği iddia edilen Emre Mor yaptığı sosyal medya paylaşımı ile İstanbul'a geldiğini takipçilerine duyurdu.
İspanyol basınında sık sık yeni sezonda Galatasaray'a dönmek istediğiyle ilgili haberler çıkan Emre Mor, İstanbul'a döndü. Emre Mor, İstanbul'a dönüş uçağında yaptığı sosyal medya paylaşımına "Dünyanın en güzel şehri" notunu da ekledi.
Genç oyuncunun İstanbul'da Fatih Terim ile görüşmesi bekleniyor. İşte o paylaşım...
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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