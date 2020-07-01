Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Emre Mor G.Saray'a mı döndü? İstanbul paylaşımı...

'a geldi! İşte o paylaşım...

Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım...

'a dönmek istediği iddia edilen yaptığı sosyal medya paylaşımı ile 'a geldiğini takipçilerine duyurdu.

İspanyol basınında sık sık yeni sezonda 'a dönmek istediğiyle ilgili haberler çıkan , 'a döndü. Emre Mor, İstanbul'a dönüş uçağında yaptığı sosyal medya paylaşımına "Dünyanın en güzel şehri" notunu da ekledi.

Genç oyuncunun İstanbul'da ile görüşmesi bekleniyor. İşte o paylaşım...

  1. 01.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA