Emre Mor İstanbul'a geldi! İşte o paylaşım...

İspanyol basınında sık sık yeni sezonda Galatasaray'a dönmek istediğiyle ilgili haberler çıkan Emre Mor, İstanbul'a döndü. Emre Mor, İstanbul'a dönüş uçağında yaptığı sosyal medya paylaşımına "Dünyanın en güzel şehri" notunu da ekledi.



Genç oyuncunun İstanbul'da Fatih Terim ile görüşmesi bekleniyor. İşte o paylaşım...

