Arda Turan muradına eriyor! Galatasaray...
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çok istemesine yönetim engeline takılan Arda Turan hayaline kavuşuyor... Barcelona ile sözleşmesi resmen sona eren ve serbest kalan Arda Turan konusunda Başkan Mustafa Cengiz’in inadının kırıldığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi.
Arda Turan devre arasında Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almıştı… Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan Mustafa Cengiz'in veto ettiği transfer gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti. Son günlerde Galatasaray kulislerinde yeniden Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.
SEZON SONU RESMEN AÇIKLANACAK
Takvim'in haberine göre İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı belirtiliyor. Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında. Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.
TERİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok isteyen Fatih Terim'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan muradına eriyor! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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