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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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muradına eriyor! ...

Arda Turan muradına eriyor! Galatasaray...

'da 'in çok istemesine yönetim engeline takılan hayaline kavuşuyor... ile sözleşmesi resmen sona eren ve serbest kalan Arda Turan konusunda Başkan ’in inadının kırıldığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

devre arasında ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre 'ın gündeminde yer almıştı… 'in yoğun ısrarlarına rağmen Başkan 'in veto ettiği gerçekleşmemiş, ikili arasında bu yüzden uzun süre soğuk rüzgarlar esmişti. Son günlerde kulislerinde yeniden Arda Turan sesleri yükselmeye başladı.

SEZON SONU RESMEN AÇIKLANACAK

Takvim'in haberine göre İspanyol devi ile sözleşmesi sona eren ve resmen serbest kalan 33 yaşındaki futbolcu konusunda Başkan Mustafa Cengiz'in inadının kırıldığı belirtiliyor. Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyme konusunda çok istekli olan Arda Turan'ın sürekli Fatih Terim'le temas halinde olduğu ve sezon biter bitmez bu transferin resmileşeceği gelen bilgiler arasında. Boş sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu birçok kez dile getiren tecrübeli yıldızın Türk lirası üzerinden performansa bağlı olarak düşük bir maaş alacağı ve sözleşmenin de 1 yıllık olacağı ifade ediliyor.

TERİM TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesini çok isteyen Fatih Terim'in Başkan Cengiz'in transferi onaylaması nedeniyle çok mutlu olduğu belirtiliyor.

  1. 01.07.2020
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