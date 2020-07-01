Galatasaray'ın da ilgilendiği Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e daha yakın! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ın da ilgilendiği 'e daha yakın!

Galatasaray'ın da ilgilendiği Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e daha yakın!

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Tecrübeli futbolcunun ve ile yaptığı görüşme sonrası turuncu-lacivertli ekibe daha sıcak baktığı ifade ediliyor... | Son dakika transfer haberleri

Sözleşmesi bitmesine rağmen henüz 'den teklif almayan 'ın yeni adresi belli oluyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda kalması çok düşük bir ihtimal olan milli futbolcunun ve ile görüştüğü belirtiliyor.

Hasan Ali'nin artık sürekli ilk 11'de oynamak istediği ve Fransız futbolcu Gael Clichy'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Başakşehir'e daha sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak tecrübeli futbolcunun acele hareket etmeyeceği ve sezon bitene kadar imza atmayacağı da ifade ediliyor.


  1. 01.07.2020
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