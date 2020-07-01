Galatasaray'ın da ilgilendiği Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e daha yakın!
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyordu. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray ve Başakşehir ile yaptığı görüşme sonrası turuncu-lacivertli ekibe daha sıcak baktığı ifade ediliyor... | Son dakika transfer haberleri
Sözleşmesi bitmesine rağmen henüz Fenerbahçe'den teklif almayan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oluyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda kalması çok düşük bir ihtimal olan milli futbolcunun Başakşehir ve Galatasaray ile görüştüğü belirtiliyor.
Hasan Ali'nin artık sürekli ilk 11'de oynamak istediği ve Fransız futbolcu Gael Clichy'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Başakşehir'e daha sıcak baktığı öğrenildi.
Ancak tecrübeli futbolcunun acele hareket etmeyeceği ve sezon bitene kadar imza atmayacağı da ifade ediliyor.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın da ilgilendiği Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e daha yakın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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