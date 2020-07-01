Galatasaray'ın da ilgilendiği Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e daha yakın!

Sözleşmesi bitmesine rağmen henüz Fenerbahçe'den teklif almayan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi belli oluyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda kalması çok düşük bir ihtimal olan milli futbolcunun Başakşehir ve Galatasaray ile görüştüğü belirtiliyor.

Hasan Ali'nin artık sürekli ilk 11'de oynamak istediği ve Fransız futbolcu Gael Clichy'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Başakşehir'e daha sıcak baktığı öğrenildi.

Ancak tecrübeli futbolcunun acele hareket etmeyeceği ve sezon bitene kadar imza atmayacağı da ifade ediliyor.



