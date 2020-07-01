Manuel Pellegrini Fenerbahçe'den Centurion'un transferini istedi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Pellegrini'den F.Bahçe'ye transfer talebi! O yıldızı istedi

'den Centurion'un transferini istedi!

Manuel Pellegrini Fenerbahçe'den Centurion'un transferini istedi!

'nin yeni sezonda teknik direktör adaylarından biri olan ve hafta sonu görüşme yapacağı Şilili 'nin, sarı-lacivertli takımdan 'un alınmasını istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü teknik direktör 'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan sarı-lacivertli yönetime için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın, Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 'un transfer edilmesini istediği ifade edildi.

Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında.

Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.


  1. 01.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manuel Pellegrini Fenerbahçe'den Centurion'un transferini istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA