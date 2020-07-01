Manuel Pellegrini Fenerbahçe'den Centurion'un transferini istedi!
Fenerbahçe'nin yeni sezonda teknik direktör adaylarından biri olan ve hafta sonu görüşme yapacağı Şilili Manuel Pellegrini'nin, sarı-lacivertli takımdan Ricardo Centurion'un alınmasını istediği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Fenerbahçe'nin hafta sonunda görüşme yapmayı planladığı Şilili dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin henüz kendisiyle anlaşma sağlanmadan sarı-lacivertli yönetime transfer için futbolcu ismi verdiği iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın, Arjantin'in Racing Club takımında forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ricardo Centurion'un transfer edilmesini istediği ifade edildi.
Pellegrini'nin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncuyu saha içinde serbest oyuncu olarak oynatmak istediği ve takımını da bu oyuncunun üzerine yapılandırmayı planladığı gelen haberler arasında.
Ricardo Centurion'un güncel piyasa değerinin 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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