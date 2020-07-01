Fenerbahçe'den yüzyılın operasyonu! Şampiyonluğu getirecek 5 transfer

Son iki sezondur Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi işi sıkı tutuyor. 3. döneminde camianın yüzünü güldürmeyi hedefleyen başkan Ali Koç, güçlü ve alternatifli bir kadro için talimatı verdi. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da uzun süre ısrarcı olduğu Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş transferiyle ilk adımı atan sarı-lacivertliler, yeni imzalar için temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki o isimler:

DEV ZİRVELER İTALYA'DA

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Caner Erkin'le el sıkıştığı iddia edilen F.Bahçe, sol beke bir takviye daha yapacak. Bu bölgede istikrarı sağlamak isteyen Kanarya, sol beki alternatifli duruma getirecek. Özellikle bu sezon sol tarafta farklı mevkiilerden futbolcular oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezon öncesi işi sıkı tutacak. Sarı-lacivertlilerin ses getirmeyi düşündüğü iki transferi ise Roma'dan yapması bekleniyor.

ŞARTLARI ZORLUYORLAR

İtalyan ekibiyle 2021'de sözleşmeleri bitecek olan Diego Perotti ve Juan Jesus'ta da ısrarcı olan F.Bahçe, iki yıldız için şartları zorluyor. Sakatlıkları nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Perotti ile kadroda düşünülmeyen Jesus'un düşük bonservis bedelleriyle transferlerinin gerçekleşeceği ifade ediliyor. F.Bahçe, performanslarıyla öne çıkan Başakşehir'den Visca, Ankaragücü'nden Gerson Rodrigues'e de imza attırmayı hedefliyor.

Edin Visca: Tam bir asist canavarı

Boşnak futbolcu, 9. sezonuna girdiği Başakşehir ile Süper Lig'de son yıllara damga vurdu. 2017-18'de 15, 2018-19'da 14 asistle bu alanda zirveye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon da oynadığı 29 lig maçında 11 gol attırdı.

Diego Perotti: Görev adamı

Kariyerinde Sevilla, Boca, Genoa gibi takımlarda da oynayan Arjantinli, Roma'da 5. sezonuna girdi. Sol kanatta ve orta sahada görev yapabilen yıldız futbolcu, oyunun her iki yönünü de kullanıyor. Teknik kapasitesiyle öne çıkıyor.

Juan Jesus: Savunmaya kale

Savunmada iki sezondur sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper, sert futboluyla öne çıkıyor. 29 yaşındaki savunmacı, yerinde müdahaleleri, hava toplarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Gerson Rodrigues: Hızlı ve öfkeli!

Ankaragücü'nün D.Kiev'den kiraladığı 25 yaşındaki golcü de F.Bahçe'nin gündemine girdi. Hızı, gücü ve tekniğiyle dikkatleri üstüne çeken Lüksemburglu futbolcu, forvette ve kanatlarda oynuyor.

Caner Erkin: 4 yıl sonra dönüyor

Tam 6 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den 2015-2016 sonunda ayrılan tecrübeli futbolcunun 4 yıl sonra takıma döneceği iddia ediliyor. Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen 31 yaşındaki sol bekin bu bölgede alternatif olarak düşünüldüğü belirtiliyor.