Fenerbahçe'ye transferde Başakşehir şoku! Resmen duyurdular
Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayarak transfer bombasını patlatan Fenerbahçe, Huddersfield'dan Juninho Bacuna'yı takip altına almıştı. Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in de Bacuna için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
Gelecek sezon için transfer planlamalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın el sıkıştığı Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayarak bombayı patlatmıştı.
Hücum bölgesi adına girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'daki Juninho Bacuna'yı gündemine almıştı.
Hollanda basınından Voetbal International, Bacuna için Başakşehir ve birkaç Süper Lig ekibinin daha devrede olduğunu yazdı.
22 yaşındaki genç yıldızla Rusya ve Yunanistan takımlarının yanı sıra Belçika Ligi'nin son şampiyonu Club Brugge'un da ilgilendiği ifade edildi.
Ayrıyeten haberde, Juninho için en mantıklı hamlenin Türkiye'ye transfer olmak olduğu dile getirildi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 19:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'ye transferde Başakşehir şoku! Resmen duyurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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