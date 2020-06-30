Fenerbahçe'ye transferde Başakşehir şoku! Resmen duyurdular

Gelecek sezon için transfer planlamalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın el sıkıştığı Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayarak bombayı patlatmıştı.

Hücum bölgesi adına girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'daki Juninho Bacuna'yı gündemine almıştı.

Hollanda basınından Voetbal International, Bacuna için Başakşehir ve birkaç Süper Lig ekibinin daha devrede olduğunu yazdı.

22 yaşındaki genç yıldızla Rusya ve Yunanistan takımlarının yanı sıra Belçika Ligi'nin son şampiyonu Club Brugge'un da ilgilendiği ifade edildi.

Ayrıyeten haberde, Juninho için en mantıklı hamlenin Türkiye'ye transfer olmak olduğu dile getirildi.