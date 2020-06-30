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30 Haziran 2020, Salı
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'ye transferde şoku! Resmen duyurdular

Fenerbahçe'ye transferde Başakşehir şoku! Resmen duyurdular

ile anlaşma sağlayarak bombasını patlatan , Huddersfield'dan 'yı takip altına almıştı. ekiplerinden Medipol 'in de Bacuna için girişimlere başladığı ortaya çıktı.

Gelecek sezon için planlamalarına erkenden başlayan , ezeli rakibi 'ın el sıkıştığı ile anlaşma sağlayarak bombayı patlatmıştı.

Hücum bölgesi adına girişimlerini sürdüren sarı-lacivertli ekip, İngiltere Championship takımlarından Huddersfield'daki 'yı gündemine almıştı.

basınından Voetbal International, Bacuna için ve birkaç ekibinin daha devrede olduğunu yazdı.

22 yaşındaki genç yıldızla ve takımlarının yanı sıra Ligi'nin son şampiyonu 'un da ilgilendiği ifade edildi.

Ayrıyeten haberde, Juninho için en mantıklı hamlenin 'ye transfer olmak olduğu dile getirildi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 19:53
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