Kaptan, kalan 5 maçta Avrupa yolunu açacak rakiplerle oynayacaklarını hatırlattı; “Beşiktaş ve Sivas’ı yenersek işler değişir. Avrupa olmayacak bir hedef değil” dedi.
Sarı-lacivetli takımda 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası hesaplar Avrupa arenasına dönerken, futbolcuları motive etme görevi de kaptan'na düştü. Tecrübeli futbolcu, kalan 5 maçta 15 puan almaları halinde şanslarının bir hayli yüksek olduğunu anlatıyor. Üst sıralardaki takımların birbiriyle oynayacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getiren sarı-lacivertli futbolcu, Sivasspor ve Beşiktaş'la oynayacakları maçlara ayrı bir rantez açtı.
"KENDİNİZE İYİ BAKIN"
"Sivas'la 7, Beşiktaş'la 4 puan farkımız var. İki rakibimizi de yersek Avrupa yolumuz açılır, herkes bu takımdan beklentiyi düşürmüş durumda ve bu ölü halimizle bile Avrupa'ya gidersek herkes gerçek F.Bahçe'yi görür. Avrupa arenası olmayacak bir hedef değil" diyen Emre, ayrıca G.Saray'ın da bu hafta Trabzon ile karşılaşacağını hatırlattı. Kaptan, kalan haftalarda herkesten ekstra motivasyon ve salgına karşı kendilerine iyi bakmalarını istedi.
- 1.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emre, arkadaşlarını Avrupa için motive ediyor: Neden olmasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.