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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'dan Avrupa motivasyonu

, arkadaşlarını için motive ediyor: Neden olmasın

Emre, arkadaşlarını Avrupa için motive ediyor: Neden olmasın

Kaptan, kalan 5 maçta yolunu açacak rakiplerle oynayacaklarını hatırlattı; “ ve ’ı yenersek işler değişir. Avrupa olmayacak bir hedef değil” dedi.

Sarı-lacivetli takımda 3-2 kazanılan karşılaşması sonrası hesaplar arenasına dönerken, futbolcuları motive etme görevi de kaptan'na düştü. Tecrübeli futbolcu, kalan 5 maçta 15 puan almaları halinde şanslarının bir hayli yüksek olduğunu anlatıyor. Üst sıralardaki takımların birbiriyle oynayacak olmasının kendileri için avantaj olduğunu dile getiren sarı-lacivertli futbolcu, ve 'la oynayacakları maçlara ayrı bir rantez açtı.

"KENDİNİZE İYİ BAKIN"

"'la 7, Beşiktaş'la 4 puan farkımız var. İki rakibimizi de yersek Avrupa yolumuz açılır, herkes bu takımdan beklentiyi düşürmüş durumda ve bu ölü halimizle bile Avrupa'ya gidersek herkes gerçek F.Bahçe'yi görür. Avrupa arenası olmayacak bir hedef değil" diyen , ayrıca G.Saray'ın da bu hafta ile karşılaşacağını hatırlattı. Kaptan, kalan haftalarda herkesten ekstra motivasyon ve salgına karşı kendilerine iyi bakmalarını istedi.

  1. 1.7.2020
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