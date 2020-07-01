‘Benim bir parçam oldu’
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıra Datome, veda mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıra Datome, veda mesajı yayımladı. F.Bahçe'de büyük başarılara imza attıklarını belirten İtalyan, "F.Bahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu benimmiş gibi hissettim. F.Bahçe ve Türkiye benim bir parçam oldu" dedi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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