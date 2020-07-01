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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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‘Benim bir parçam oldu’

‘Benim bir parçam oldu’

  ile yollarını ayıra , veda mesajı yayımladı.

ile yollarını ayıra , veda mesajı yayımladı. F.Bahçe'de büyük başarılara imza attıklarını belirten İtalyan, "F.Bahçe'ye, 'a ve hatta 'ye ait her mutlululuğu benimmiş gibi hissettim. F.Bahçe ve Türkiye benim bir parçam oldu" dedi.

  1. 1.7.2020
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