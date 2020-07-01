Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıra Datome, veda mesajı yayımladı. F.Bahçe'de büyük başarılara imza attıklarını belirten İtalyan, "F.Bahçe'ye, İstanbul'a ve hatta Türkiye'ye ait her mutlululuğu benimmiş gibi hissettim. F.Bahçe ve Türkiye benim bir parçam oldu" dedi.