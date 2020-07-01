Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe’yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 01.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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