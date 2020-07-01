Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.