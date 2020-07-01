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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Göztepe hazırlıklarını sürdürdü

’in 30. haftasında ’yi konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

'in 30. haftasında 'yi konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde yapılan antrenmanda sarı-lacivertli futbolcular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 01.07.2020
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