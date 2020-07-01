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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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gemileri yaktı! ...

Henry Onyekuru gemileri yaktı! Galatasaray...

'da 'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Monaco ile sıkı bir pazarlık yapılıyor. Nijeryalı yıldızın menajerine kulübü Monaco'ya sarı-kırmızılı takımda forma giymek istediğini söyledi.

'a bu sezon ara döneminde kiralık olarak gelen için Monaco ile Galatasaray pazarlığa oturdu. Gelecek sezon için kadro planlaması yapan ve 11 futbolcusu ile yollarını ayıran Monaco, Henry Onyekuru'yu da satmak istiyor. Fransız basını, Nijeryalı futbolcu için Galatasaray ile Monaco arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdı.

Galatasaray ise 23 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralamak istiyor. kapsamında ile yaptığı anlaşma neticesinde transfer bilançosunda eksiye düşemeyen ve transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar bonservis ücreti ödemek istemiyor. Onyekuru-Belhanda takası da gündemdeki yerini koruyor.

"GALATASARAY'I İSTİYOR"
Onyekuru, gelecek sezon da Galatasaray formasını giymek istediğini menajerine ve Monaco Kulübü'ne iletti. Transferi konusunda Fransız ekibinden kolaylık isteyen Onyekuru, futbol kariyerine 'da devam etmenin yolunu arıyor.

GEÇEN YILI ARATTI
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 2018-2019 sezonunda da Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 31 lig maçında gösterdiği 14 gol 5 asistlik performansla şampiyonluğun mimarı olmuştu. Bu sezon ise hızlı bir dönüş yapamadı.

  1. 1.7.2020
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