Henry Onyekuru gemileri yaktı! Galatasaray...

Galatasaray'a bu sezon ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Henry Onyekuru için Monaco ile Galatasaray pazarlığa oturdu. Gelecek sezon için kadro planlaması yapan ve 11 futbolcusu ile yollarını ayıran Monaco, Henry Onyekuru'yu da satmak istiyor. Fransız basını, Nijeryalı futbolcu için Galatasaray ile Monaco arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdı.



Galatasaray ise 23 yaşındaki futbolcuyu bir sezon daha kiralamak istiyor. Finansal Fair Play kapsamında UEFA ile yaptığı anlaşma neticesinde transfer bilançosunda eksiye düşemeyen ve transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan sarı-kırmızılılar bonservis ücreti ödemek istemiyor. Onyekuru-Belhanda takası da gündemdeki yerini koruyor.

"GALATASARAY'I İSTİYOR"

Onyekuru, gelecek sezon da Galatasaray formasını giymek istediğini menajerine ve Monaco Kulübü'ne iletti. Transferi konusunda Fransız ekibinden kolaylık isteyen Onyekuru, futbol kariyerine İstanbul'da devam etmenin yolunu arıyor.



GEÇEN YILI ARATTI

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10 maça çıkan genç futbolcu, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 2018-2019 sezonunda da Galatasaray forması giyen Onyekuru, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 31 lig maçında gösterdiği 14 gol 5 asistlik performansla şampiyonluğun mimarı olmuştu. Bu sezon ise hızlı bir dönüş yapamadı.