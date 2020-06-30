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Galatasaray ve Beşiktaş'ı transferde yıkan haber!

Galatasaray ve Beşiktaş'ta gelecek sezon için bir numaralı gündem maddesi kaleci transferi... Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye tecrübeli bir ismi almak isteyen sarı-kırmızılıların yanı sıra Alman kaleci Karius'un ayrılmasının ardından Kara Kartal'da da kaleci arayışları başlamıştı. Ezeli rakiplerin listesinde ise Claudio Bravo yer alıyordu. Tecrübeli kaleci geleceğiyle ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...

30 Haziran 2020 Salı 21:27 Güncelleme: 30.06.2020 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





