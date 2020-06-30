Galatasaray ve Beşiktaş'ı transferde yıkan haber!

Galatasaray ve Beşiktaş'ta gelecek sezon için bir numaralı gündem maddesi kaleci transferi... Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye tecrübeli bir ismi almak isteyen sarı-kırmızılıların yanı sıra Alman kaleci Karius'un ayrılmasının ardından Kara Kartal'da da kaleci arayışları başlamıştı. Ezeli rakiplerin listesinde ise Claudio Bravo yer alıyordu. Tecrübeli kaleci geleceğiyle ilgili son kararını verdi. İşte detaylar...
30 Haziran 2020 Salı 21:27
Güncelleme: 30.06.2020 22:47
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın kaleci transferinde bir numaralı adayı olan Claudio Bravo, son kararını verdiğini duyurdu.
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Kaleci transferi arayışında olan sarı-kırmızılılar ve siyah-beyazlıları karşı karşıya getiren tecrübeli kaleci, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleye tecrübeli bir ismi transfer etmek isteyen Cimbom, Claudio Bravo isminde karar kılmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFTE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Alman kaleci Loris Karius'tan boşalan kalecilik bölgesine de yeni bir isim arayan Beşiktaş'ta da Bravo gündeme gelmiş, hatta siyah beyazlıların yıllık 1.6 milyon euro teklif yaptığı belirtilmişti.
İki takımı karşı karşıya getiren Claudio Bravo'nun sözleşmesi Manchester City ile bu sezon sonunda sona erecek.