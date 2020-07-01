Galatasaray Juan Jesus için söz aldı

Defansı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Juan Jesus için Roma'ya teklifte bulunduğu iddia edildi. Brezilyalı sol stoper için sarı- kırmızılıların Morgan De Sanctis'le temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı iddia edildi. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Roma'nın sportif direktörü De Sanctis, Jesus için, "Oyuncuyu ikna etmeniz durumunda size yardımcı olurum" dedi.