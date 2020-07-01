Galatasaray Juan Jesus için söz aldı
Defansı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Juan Jesus için Roma'ya teklifte bulunduğu iddia edildi. Brezilyalı sol stoper için sarı- kırmızılıların Morgan De Sanctis'le temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı iddia edildi.
Defansı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Juan Jesus için Roma'ya teklifte bulunduğu iddia edildi. Brezilyalı sol stoper için sarı- kırmızılıların Morgan De Sanctis'le temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı iddia edildi. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Roma'nın sportif direktörü De Sanctis, Jesus için, "Oyuncuyu ikna etmeniz durumunda size yardımcı olurum" dedi.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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