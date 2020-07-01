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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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için söz aldı

Galatasaray Juan Jesus için söz aldı

Defansı güçlendirmek isteyen 'ın için Roma'ya teklifte bulunduğu iddia edildi. Brezilyalı sol stoper için sarı- kırmızılıların Morgan De 'le temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı iddia edildi.

Defansı güçlendirmek isteyen 'ın için Roma'ya teklifte bulunduğu iddia edildi. Brezilyalı sol stoper için sarı- kırmızılıların Morgan De 'le temas kurduğu ve olumlu cevap aldığı iddia edildi. Daha önce Galatasaray'da forma giyen Roma'nın sportif direktörü De Sanctis, Jesus için, "Oyuncuyu ikna etmeniz durumunda size yardımcı olurum" dedi.

  1. 1.7.2020
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