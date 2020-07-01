Fenerbahçe transferde Galatasaray'a göre bir adım önde!
Gelecek sezonun kadrosunu kurmaya başlayan Fenerbahçe, transferde ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya geldi ancak sarı-lacivertli takımın bu isimde bir adım önde olduğu ifade ediliyor. | Son dakika transfer haberleri
1 Temmuz 2020 Çarşamba 10:11
Güncelleme: 01.07.2020 10:16
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, yine bir transferde karşı karşıya geldiler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezona çok daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe bir süredir Fortuna Düsseldorf'da forma giyen mili forvet Kenan Karaman ile yakın temas halindeydi.
Ancak gelen son bilgilere göre bu yarışa sarı-lacivertli kulübün ezeli rakibi Galatasaray da katılmış durumda.
Kenan Karaman ile daha önce temasa geçmiş olan Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından oyuncuyu yakın markaja aldı.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifi daha cazip...