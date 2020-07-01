Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı. Yeni sezon için ise şimdiden düğmeye basan Fatih Terim ve ekibi çalışmalarını hızlandırdı. Terim, yeni sezonda 3 ismin takıma kazandırılması için talimatı verdi. İşte Terim'in yeni prensleri ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri