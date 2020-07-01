Fatih Terim'den yeni sezon bombası! 3 isim birden...
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı. Yeni sezon için ise şimdiden düğmeye basan Fatih Terim ve ekibi çalışmalarını hızlandırdı. Terim, yeni sezonda 3 ismin takıma kazandırılması için talimatı verdi. İşte Terim'in yeni prensleri ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
1 Temmuz 2020 Çarşamba 10:06
Güncelleme: 01.07.2020 10:06
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Galatasaray, corona virüsü sonrası alınan kötü sonuçlar ve sakatlıkların ardından şampiyonluktan bir hayli uzaklaştı.
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Fakat önümüzdeki sezon için şimdiden çalışmalara başlayan sarı kırmızılı ekip transfer temaslarını da yoğunlaştırdı.
Cimbom, yeni sezonda 3 yeni ismi takıma kazandırarak transfer maliyetinde büyük tasarruf sağlayacak.
Trabzonspor maçında ilk 11'de başlaması beklenen Emin Bayram dışında Galatasaray teknik heyeti dikkat çeken üç genç oyuncusuna daha A takımda önemli bir şans tanıyacak.
Buna göre yeni sezonda altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan, Ali Yavuz Kol ve Süleyman Luş da A takım kadrosuna dahil edilecek.