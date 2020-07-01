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Galatasaray'a 22'lik süper golcü! Bulgaristan basını o ismi duyurdu
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali sorunlardan dolayı önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük isimlere veriyor. Bu bağlamda Galatasaray'ın, aradığı ismi Bulgaristan'da bulduğu kaydedildi. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Aslan, 22'lik süper yeteneği izliyor ve kısa süre içinde resmi teklifini yapacak! İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Temmuz 2020 Çarşamba 12:12
Güncelleme: 01.07.2020 12:29
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Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
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Bu skorla beraber şampiyonluk potasından bir hayli uzaklaşan Cimbom, ilk 3 sıra içinde yer alarak Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber transfer için de çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, önceliğini genç ve yetenekli, gelecek vadeden isimlere yönelttiği belirtiliyor.
Sezonun sona ermesiyle beraber büyük bir revizyona gitmesi beklenilen Galatasaray'ın, bu kez rotasını komşuya, Bulgaristan'a çevirdiği aktarıldı.
Bulgar basını konu ile ilgili yazdığı haberde, sarı kırmızılıların 22 yaşındaki süper yeteneği kurmaylarına izlettiğini ifade etti.