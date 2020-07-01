Haberler Galeri Galatasaray'a 22'lik süper golcü! Bulgaristan basını o ismi duyurdu

Galatasaray'a 22'lik süper golcü! Bulgaristan basını o ismi duyurdu

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali sorunlardan dolayı önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük isimlere veriyor. Bu bağlamda Galatasaray'ın, aradığı ismi Bulgaristan'da bulduğu kaydedildi. Komşu basınında yer alan bilgilere göre Aslan, 22'lik süper yeteneği izliyor ve kısa süre içinde resmi teklifini yapacak! İşte o isim ve transferin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Temmuz 2020 Çarşamba 12:12 Güncelleme: 01.07.2020 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





