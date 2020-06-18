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18 Haziran 2020, Perşembe
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Eksikler can sıkıyor

Eksikler can sıkıyor

'da pazar günü oynanacak maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması teknik heyetin canını sıkıyor. , ligin ilk yarısında ilk 11'de oynayan 6 oyuncusundan yoksun şekilde bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

'da pazar günü oynanacak maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcuların fazla olması teknik heyetin canını sıkıyor. , ligin ilk yarısında ilk 11'de oynayan 6 oyuncusundan yoksun şekilde bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Muslera, Luyindama, Andone, Marcao dışında cezalı olan Donk ve Adem Büyük forma giyemeyecek.
  1. 18.6.2020
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