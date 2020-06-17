Muslera'nın ziyaretçisi bitmiyor! Sabri Sarıoğlu...

Corona virüsü arası sonrası Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bacağının kırılması camiada şok etkisi yarattı. Ameliyat edilen ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan tecrübeli eldiveni hastanede sevenleri yalnız bırakmıyor.

Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Burak Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılıların eski kaptanı Sabri Sarıoğlu da eski takım arkadaşını ziyaret etti. Ziyarette Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu da bulundu.







