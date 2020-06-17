Muslera'nın ziyaretçisi bitmiyor! Sabri Sarıoğlu...
Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.
Corona virüsü arası sonrası Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Galatasaray'da Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın bacağının kırılması camiada şok etkisi yarattı. Ameliyat edilen ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan tecrübeli eldiveni hastanede sevenleri yalnız bırakmıyor.
Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Burak Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılıların eski kaptanı Sabri Sarıoğlu da eski takım arkadaşını ziyaret etti. Ziyarette Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu da bulundu.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muslera'nın ziyaretçisi bitmiyor! Sabri Sarıoğlu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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