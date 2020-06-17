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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Muslera'nın ziyaretçisi bitmiyor! G.Saray'ın eski kaptanı...

Muslera'nın ziyaretçisi bitmiyor! ...

Muslera'nın ziyaretçisi bitmiyor! Sabri Sarıoğlu...

'ın eski kaptanı , maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı 'yı hastanede ziyaret etti.

Corona virüsü arası sonrası 'e kötü bir başlangıç yapan 'da Uruguaylı kaleci 'nın bacağının kırılması camiada şok etkisi yarattı. Ameliyat edilen ve en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan tecrübeli eldiveni hastanede sevenleri yalnız bırakmıyor.

, Abdurrahim Albayrak ve 'ın ardından sarı-kırmızılıların eski kaptanı da eski takım arkadaşını ziyaret etti. Ziyarette Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu da bulundu.



  1. 17.06.2020
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