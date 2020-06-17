Böyle açıkladılar! Luyindama'nın transferi o şarta bağlı

Süper Lig'e dönüşünü Rizespor deplasmanında yapan Galatasaray, hem Muslera hem de Andone'yi kaybetmişti. Transfer gündemi ısınan sarı-kırmızılılarda, yüksek bedelle satılmak istenen Kongolu defans oyuncusu Luyindama'yla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)