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Böyle açıkladılar! Luyindama'nın transferi o şarta bağlı
Süper Lig'e dönüşünü Rizespor deplasmanında yapan Galatasaray, hem Muslera hem de Andone'yi kaybetmişti. Transfer gündemi ısınan sarı-kırmızılılarda, yüksek bedelle satılmak istenen Kongolu defans oyuncusu Luyindama'yla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Haziran 2020 Çarşamba 09:04
Güncelleme: 17.06.2020 09:04
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Corona virüsü arası sonrası Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Fernando Muslera ve Florin Andone'yi kaybeden Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor.
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Sarı-kırmızılılar, uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Uruguaylı kalecinin yerine arayışlarını sürdürürken bir yandan da takımdaki potansiyelli isimlere gelen teklifleri değerlendiriyor.
Galatasaray'da transferin gözde ismi Christian Luyindama'da ise sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Kongo basınından Adiac Congo'da yer alan habere göre bir süredir Luyindama ile ilgilenen Premier Lig ekibi Aston Villa, flaş bir karar aldı.
Ligde 19. sırada bulunan ve küme düşme korkusu yaşayan Aston Villa'da yöneticiler, transferine öncelik verdikleri Luyindama için Premier Lig'de kalmaları durumunda girişimlerde bulunacaklar.