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Galatasaray'da operasyon başladı! Muslera'nın yerine iki aday
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada hem maçı hem de Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı kaybeden Galatasaray'da operasyon başladı. Transfer önceliğini kaleye veren sarı-kırmızılılar, iki yerli file bekçisini listeye aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri
17 Haziran 2020 Çarşamba 06:42
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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, adet bir kabus yaşadı. Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte hem Fernando Muslera hem de Florin Andone sakatlandı.
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Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Rizesporlu Milan Skoda ile çarpışan Muslera'nın kemiğinde iki ayrı kırık oluştu.
Çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilen Uruguaylı yıldız file bekçisi Fernando Muslera ameliyat edildi.
TRANSFERDE ROTA DEĞİŞTİ!
Muslera'nın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sarı-kırmızılı yönetim yeni sezon öncesi transferde rotayı kaleye çevirdi.
İdareciler, sezon sonu Medipol Başakşehir'den ayrılacak Volkan Babacan ile bonservisi elinde olan Sinan Bolat'ı transfer listesine aldı.