Galatasaray'da operasyon başladı! Muslera'nın yerine iki aday

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada hem maçı hem de Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı kaybeden Galatasaray'da operasyon başladı. Transfer önceliğini kaleye veren sarı-kırmızılılar, iki yerli file bekçisini listeye aldı. | Son dakika Galatasaray haberleri