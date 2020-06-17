Kadro sıkıntısı
Muslera ve Andone sezonu kapattı. Donk ile Adem ise cezası nedeniyle Gaziantep maçında forma giyemeyecek. Savunma ve forvette büyük açık oluşması Fatih Terim'i düşündürüyor.
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında sadece 3 puanı değil; önemli oyuncularını da kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim, kalan 7 haftada Muslera ve Andone'den faydalanamayacak. Ayrıca cezalı duruma düşen Ryan Donk ile kırmızı kart gören Adem Büyük de yok. Bu durum Terim'i sıkıntıya düşürürken tecrübeli hoca, Muslera'nın yerine Okan Kocuk'a şans verecek. Okan'ın yedeği ise altyapıdan 20 yaşındaki Berk Balaban olacak.
GENÇLERE ŞANS
Galatasaray'ın asıl sıkıntısı ise defans bölgesinde... Luyindama lisansı çıkarılmadığı için oynayamıyor. Marcao ise sakat. Bu hafta Gaziantep karşısında stoper hattında Ahmet ile birlikte mecburen altyapıdan 17 yaşındaki Emin Bayram forma giyecek. Yedek kulübesine ise altyapıdan 21 yaşındaki oyuncu Gökay Güney oturtulacak. Forvet bölgesinde ise Falcao tek kaldı. Falcao'nun yedeği de alt yapıdan 18 yaşındaki Erencan Yardımcı olacak.
- 17.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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