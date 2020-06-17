Kadro sıkıntısı

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında sadece 3 puanı değil; önemli oyuncularını da kaybetti. Teknik direktör Fatih Terim, kalan 7 haftada Muslera ve Andone'den faydalanamayacak. Ayrıca cezalı duruma düşen Ryan Donk ile kırmızı kart gören Adem Büyük de yok. Bu durum Terim'i sıkıntıya düşürürken tecrübeli hoca, Muslera'nın yerine Okan Kocuk'a şans verecek. Okan'ın yedeği ise altyapıdan 20 yaşındaki Berk Balaban olacak.

GENÇLERE ŞANS

Galatasaray'ın asıl sıkıntısı ise defans bölgesinde... Luyindama lisansı çıkarılmadığı için oynayamıyor. Marcao ise sakat. Bu hafta Gaziantep karşısında stoper hattında Ahmet ile birlikte mecburen altyapıdan 17 yaşındaki Emin Bayram forma giyecek. Yedek kulübesine ise altyapıdan 21 yaşındaki oyuncu Gökay Güney oturtulacak. Forvet bölgesinde ise Falcao tek kaldı. Falcao'nun yedeği de alt yapıdan 18 yaşındaki Erencan Yardımcı olacak.