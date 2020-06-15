Dosyamız kalın

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ç.Rize maçında yaşanan sakatlıklar ve mağlubiyetin ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Muslera'nın Emre gibi ayağının kırıldığını, Andone'nin bağlarının koptuğunu söyleyen Terim, "Çok formdayken, bizim için önemliyken bu kuralın en ağır darbesini yiyenlerden birisi Muslera. Kural oynat diyor ama 1,5 metre iki oyuncu net ofsaytken çekeceksin bayrağı. Başka yerde çaldığın gibi" dedi.

PES ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ

"KuraL 'oynat' diyor. Tamam da nereye kadar? Ayağı kırılana kadar mı? 1.5 metre bu kadar bariz, net ofsayt olduktan sonra... Çekeceksin bayrağı, çalacaksın düdüğü" diyen tecrübeli çalıştırıcı verilen penaltı için, "Penaltıyı otoriteler değerlendirecektir. Biz de çünkü aşağı yukarı bayağı bir kalın dosya" yorumunu yaptı. Fatih Terim, "Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz" diye şampiyonluk mesajı da verdi.

3 PUAN DEĞİL 4 OYUNCU GİTTİ

Fatih Terim, Rize'de 3 puan değil, 4 oyuncu kaybettiklerini de vurguladı. Fatih Terim, "Bazı şeyler tesadüf ya da şanssızlık deyin ama yaşanmasını istemediğimiz şeyler, çok üzgünüz. 3 puan değil 4 oyuncu kaybettik. İyi oynamadık, Rize daha çok savaştı" dedi.