Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilirken, sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda mide ve beyin ameliyatı olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili olarak Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, açıklamada bulundu.
Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" ifadesini kullandı.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 03:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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