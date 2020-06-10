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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Bir iddia da ’dan

Bir iddia da Meksika’dan

'a ilginç gibi iddiası geldi. 'dan , sarı- kırmızılıların Tigres'te forma giyen 29 yaşındaki 'chaka" lakaplı 'i istediğini yazdı.

'a ilginç gibi iddiası geldi. 'dan , sarı- kırmızılıların Tigres'te forma giyen 29 yaşındaki 'chaka" lakaplı 'i istediğini yazdı. Kariyerinde hiç Avrupa tecrübesi olmayan ve 18 kez Meksika forması giyen Chaka'nın hangi parametrelerle Galatasaray'a geleceğine ise değinilmedi.
  1. 10.6.2020
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